ОРАНЖЕВЫЙ КОД ОПАСНОСТИ в связи с риском распространения коронавируса: заявления на экстренном заседании правительства

Молдова под оранжевым кодом из-за риска распространения коронавируса. Вероятность того, что в скором времени в стране будут выявлены новые случаи заболевания, крайне высока, заявил премьер-министр Ион Кику. Меры профилактики и контроля обсудили на заседании национальной комиссии общественного здравоохранения.

"Нужно беспокоиться, но не паниковать. Хочу, чтобы правительство, Национальная компания медицинского страхования и все медициннские учреждения оказывали помощь всем пациентам с подозрением на заражение, независимо от того, есть у них полис или нет", - скзаал премьер Ион Кику.

Особую обеспокоенность у властей вызывает безответственное поведение пуешественников, которые по приезду в страну не заолняют как следует эпидемиологические формуляры.

"Самое важное - не скрывать случаи. Сейчас мы имеем дело с импортированным случаем. Пока что у нас нет случаев местной передачи. Все зависит от того, насколько все мы будем ответственны и солидарны", - отметила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

На заседании также объявили, что отменять культурные мероприятия и продлевать школьные каникулы пока не будут. Такую меру власти считают преждевременной