Молдова приостановила работу посольства в Китае

Республика Молдова временно приостановила работу посольства в Китае. Об вчера сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Для минимизации рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире и непосредственно в Китае, из-за распространения коронавируса COVID-19, следуя рекомендациям центральных властей Республики Молдова и Китая, МИДЕИ распорядилось, чтобы в период с 9 по 31 марта этого года Посольство Республики Молдова в Китайской Народной Республике приостановило прием граждан для решения консульских вопросов.

Некоторые срочные функции, посольство продолжит осуществлять, и будет оформлять ряд документов:

– путевые листы;

– справки о несудимости;

– срочная легализация документов.

Выдача документов будет осуществляться дистанционно через почту, услуги курьеров и электронную почту.

В здании посольства в Пекине будет обустроена комната с отдельным входом, где будет работать консульский отдел.

Граждане, находящиеся в Китае, могут звонить экстренному номеру +86 186 120 89 182.

В министерстве рекомендует сохранять спокойствие и соблюдать меры по защите и профилактике распространения вируса.

На прошлой неделе Молдова приостановила прием граждан в консульствах, находящихся в итальянских городах Милан и Падуя. Решение приняли на волне растущего числа случаев заражения COVID-19 в Италии (в регионах Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья), а также в связи с рекомендациями центральных органов власти по предотвращению угрозы распространения заболевания.