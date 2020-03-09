Маршрутчики капитулируют - какие цифры на лобовом стекле вы снова увидите в Кишиневе?

Маршрутки № 108, 178, 135 и 175 возобновят свою работу. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

Ранее муниципальный совет Кишинева попросил перевозчиков возобновить указанные рейсы до окончания консультаций об условиях работы маршрутных такси в столице.

– Пока мы восстановим эти четыре маршрута, проблемы возникают лишь со 129-й линией. Не было заключено ни одного контракта, они работают лишь на основе разрешений, выданных муниципальными властями. Шанс сохранить эти маршруты рейсовых микроавтобусов есть, все зависит от консультаций с примэрией, а также от востребованности этих линий у граждан, – заявил Алекса.

В Кишиневе число маршрутных такси станет где-то на сотню меньше в виду изношенности микроавтобусов, которые при техосмотре не подлежат критике.

Власти заявили, что выделят большее количество муниципальных автобусов, троллейбусов и микроавтобусов для обслуживания тех районов столицы и пригородов, где прекратили курсировать 50 машин. Речь идет о маршрутах № 108, 129, 135,175 и 178.

До конца года примэрия хочет приобрести комплектующие для 100 белорусских автобусов для повышения качества транспортных услуг в Кишиневе. Транспортные единицы будут собирать на базе муниципального автобусного парка, что обеспечит и рабочие места. Планируется сборка 50 новых троллейбусов и обустройство 10 тысяч парковочных мест для автомобилей.

Подготовил Михаил Генчу