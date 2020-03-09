Беатриче Думитрашку. О ситуации с коронавирусом в Милане на 8 марта

Самые честные новости – не из СМИ, а из первых рук. Читайте интервью с Беатриче Думитрашку, которая уже пять лет живет в Италии, в Милане.

8 марта я натолкнулся на Facebook на очень спокойный и информативный пост о ситуации в Италии с коронавирусом. Вот он с небольшими сокращениями:

Всё. Нас закрыли.

Итальянское правительство только что приняло новые, беспрецедентные меры. Карантин расширен. Запрещен въезд и выезд из всей области Ломбардия, а также из следующих провинций: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. Все публичные мероприятия там запрещены. Должны быть закрыты двери театров, кинотеатров, дискотек, пабов, спа-салонов. Закрываются спортивные залы, бассейны, лыжные трассы. Магазины должны быть закрыты по субботам и воскресеньям. Будет разрешено работать тем ресторанам, которые смогут обеспечить достаточную дистанцию между посетителями (после первого нарушения приостановка деятельности). Никаких школ, университетов, детских садов, спортивных секций, дети должны сидеть дома. Никаких церковных служб, никаких свадебных и похоронных церемоний. Будут закрыты суды. Каждый житель закрытых районов обязан ежедневно измерять себе температуру, при повышении температуры выше 37,0 он обязан остаться дома и ограничить контакты. Запрещены посещения родственников в больницах. Медицинскому персоналу запрещено уходить в отпуск. Все это вступает в действие с завтрашнего дня и продлится минимум до 3 апреля.

В Италии за сутки выявлено 1247 новых случаев коронавируса. Это больше, чем в любой другой стране мире. Для сравнения, в Иране 1076, в Китае – 100

В Италии коронавирус добрался до верхов. Вирус подцепил известный политик, глава Демократической партии Италии и губернатор региона Лацио Никола Дзингаретти. Столица Лацио, напомню, это Рим. Вместе с ним поместили под карантин весь его аппарат - замов, помощников, секретарш и т.д.

Мэр Флоренции и мэр Эмполи (это пригород Флоренции) добровольно самоизолировались у себя по домам, так как накануне они встречались с Дзингаретти. Так же поступил глава региона Абруццо и три его зама, они тоже виделись с Дзингаретти. Глава Абруццо посадил с собой также под домашний карантин жену и дочь.

C температурой и сильной головной болью госпитализировали мэра города Пьяченцы. Ее анализ показал коронавирус. Ее сотрудники также отправились под карантин. Также госпитализирован префект популярного у туристов города Матера после того, как подтвердилось, что он инфицирован новым коронавирусом. Вице-губернатор района Марке после положительного анализа отправлен под домашний карантин (всего в этом относительно небольшом районе 202 подтвержденных случая)

У лидера Лиги Севера Маттео Сальвини, который до недавнего времени был министром внутренних дел, заболел телохранитель. Других охранников тут же поместили в карантин.

Учитывая теснейшую связь Молдовы с Италией, количество прибывших в последние дни самолетов из Италии, прецедент с инфицированной вирусом молдаванкой, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не предположить, что ситуация в Молдове МОЖЕТ повторить итальянскую.

Поэтому я рискнул написать автору поста, чтобы узнать больше информации из первых рук.

Она согласилась. Ее зовут Беатриче Думитрашку.

Беатриче, как давно вы в Италии и чем вы там занимаетесь?

Я живу в Италии 5 лет, на два города Милан и Новара. Работаю в секторе эстетики и красоты.

Всего несколько дней назад Euronews показал бравурный репортаж, что итальянцы привыкли целоваться при встрече, и что никакой коронавирус их не остановит. В реальности? Есть ощущение паники и катастрофы? (пока она мне кажется очень надуманной) или люди спокойно ведут себя?

Бравурный репортаж Euronews, был показан, конечно же не без основания. Итальянцам действительно настойчиво советуют отказаться от привычных поцелуев и рукопожатий.

Дело зашло дальше. Закрыли все общественные места где невозможно держать дистанцию между посетителями менее одного метра. С начала кризиса и до вчерашнего вечера в барах, пабах и ресторанах принимали только сидячие места и ни одного лишнего посетителя. Обычно в местных заведениях и стоят, и висят друг на друге, курят толпами у входных дверей - всего этого теперь нет.

Школы переорганизовались и с прошлого понедельника начали разрабатывать систему онлайн обучения по скайпу.

Люди себя ведут с пониманием и потихонечку перестраиваются на новые условия, а условие одно - ИЗОЛЯЦИЯ. Другого выхода нет. Это должна понять и Молдова.

Паника есть, в этом мы убедились вчера вечером. После объявления о закрытии территорий на карантин люди толпами выезжали на юг Италии, где пока что спокойно. Только вот юг их всех принял в карантинную зону.

Конечно СМИ говорят сейчас только об этом. Политики также через свои каналы на социальных сетях освещают ситуацию по регионам и дают обновления напрямую, каждый для своего региона. Это сближает. Сегодня утром заявил о своей болезни коронавирусум Президент региона Пьемонти Алберто Чирио…

В вашем тексте – факты. Мне интересно понять эмоции на месте. Как итальянцы комментируют, что они будут делать ближайшее время? Чем больше конкретики, тем лучше. Хоть прямую речь.

Если до вчерашнего дня многие не принимали ситуацию всерьез, то сегодня уже никто не сомневается, что ситуация серьезная.

Итальянцы в принципе послушно исполняют законы, возмущаются чуток, но потом смиряются и исполняют. Это очень помогает в данной ситуации. Для всех это новые условия и люди это понимают, рационально. Конечно, со вчерашнего вечера это бурно обсуждают все, звонят друг другу давая советы и поддерживая друг друга. Особенно переживают за старшее поколение. Сеть супермаркетов Eselunga перевела 2.5 миллионов евро на счет больниц которые борятся на первой линии. К тому же они высылают домой продукты питания бесплатно людям от 65 лет.

В массе своей люди строго следуют новым правилам. Есть, конечно, исключения но очень мало. Люди будут терпеливо ждать, когда все пройдет. Есть взаимопонимание между гражданами и властью. Они слышат друг друга и не в конфликте, а сотрудничают.

А вы сами? Ваш план поведения?

Я лично доверяю принятым мерам и буду следовать им. Пережду этот период, не буду выходить на работу, отменила поездки, отменила спортзал, парикмахера и не посещаю места скоплений людей ( хотя их и нет уже). Первые мысли, как у истинной молдаванки, были о том, что вся эта истерия и не для меня, и, в общем, плевать. Но сейчас все строго и по расписанию, потому что вижу, что принятые меры во благо.

Ну и последнее. Я ради интереса прочитал российские официальные сайты, связанные со здравоохранением. Несколько страниц текста как уберечься от вируса и ни одного совета, как лечиться, если уже накрыло. В Италии тоже так?

Что делать если все-таки накрыло?... Звонить в службу, которая уполномочена регулировать эти вопросы. Изоляция и по необходимости интубация - это то что делают здесь. В реанимациях лежат пациенты под искусственной вентиляцией легких. Лекарство не названо, люди выздоравливают пока не понятно как, им делают медикаментозный коктейль, который в конце концов дают эффект, зависит от иммунной системы каждого. Официально лекарств нет. Заболевшие люди с ответственностью относятся к ближним, никто не скрывается и этим спасают десятки жизней.

На этом интервью закончилось, но еще через полчаса Беатриче прислала еще одно сообщение. Чтобы я подчеркнул и серьезность обстановки и необходимость максимальной предусмотрительности здоровых людей и ответственного поведения тех, кто уже заболел

Вот сообщение

Павел, если хотите, то добавьте последнюю новость. Нам передали сообщение главврача больницы, которая находится недалеко от нас. Больница прекратила прием больных. Врачи вынуждены выбирать, кого брать в реанимацию, кого нет из-за недостаточности мест в реанимации. Эмоции зашкаливают, во время передачи врач не сдерживала слез.

Павел Зинган