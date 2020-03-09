Стали известны новые подробности состояния гражданки Молдовы с коронавирусом

Прибывшая из Италии гражданка Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, находится в отделении интенсивной терапии Республиканской клинической больницы.

Состояние женщины стабилизировалось, сообщил директор Республиканской клинической больницы Анатолий Чуботару.

По его словам, пациентка находится в специально изолированном боксе.

– Ей оказывают медицинскую помощь две медсестры и врач-реаниматолог. Состояние пациентки немного улучшилось. Воспаление постепенно спадает. Биохимические показатели крови улучшились. У нее наблюдается обычная пневмония. Ничего из ряда вон выходящего нет. Мы даем оптимистичные прогнозы. Пациентка должна выздороветь, — сказал Чуботару.

Он отметил, что у женщины есть сопутствующие заболевания — сахарный диабет сложного типа и ожирение, которые осложняют лечение.

Врач опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что в отделении, где находится женщина с коронавирусом, – общая для всех палат система вентиляции.

– В каждой палате отдельная система вентиляции. Между боксами большое расстояние, то есть, они хорошо изолированы друг от друга, — отметил Чуботару.

По его словам, в отделении находятся еще трое пациентов под врачебным контролем после операций, но они все хорошо изолированы друг от друга, сообщает NewsMaker.

Подготовил Михаил Генчу