«Намеренно обманывают»: жители Молдовы, вернувшиеся из Италии, намеренно неправильно заполняют формуляры о здоровье

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Общество
Вернувшиеся из Италии или Китая граждане Молдовы предоставляют неправильную информацию о себе.
Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила на пресс-конференции, что около 10% граждан по возвращению в Молдову намеренно заполняют неправильно эпидемиологический формуляр, предоставляя о себе фальшивые данные.
В формулярах указаны неправильные адреса пребывания и другие личные данные, по которым семейные врачи могут вести наблюдение за потенциальными разносчиками вируса нового типа COVID-19.
- Вчера обработали около шестисот формуляров. Примерно 10 процентов заполнено с ошибками, или же в них не хватает данных. А они крайне важны, чтобы в случае необходимости выявить инфицированных коронавирусом, и людей, с которыми они входили в контакт, - сообщила министр здравоохранения.
К сожалению, как отмечает Виорика Думбрэвяну, наказать их за это по закону никак нельзя.
- Мы в правовом вакууме. Невозможно привлечь к ответственности за отказ заполнить формуляр или указание неточных данных. Мы призываем граждан проявить сознательность, – заявила министр.
В настоящий момент руководство Молдовы намерено расширить список государств, по возвращению из которых необходимо будет заполнить эпидемиологический формуляр, передает Noi.
Автор: Михаил Генчу
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