Президент Игорь Додон сообщил о намерении ужесточить законодательство с целью предотвращения распространения коронавируса. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом заявил на пресс-конференции в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного совещания с премьер-министром и председателем парламента.

«Правительство предпринимает все необходимые действия для недопущения распространения инфекции. Но это не борьба одного человека, одной партии или правительства. Должна быть ответственность всего общества, граждане должны заботиться о своем здоровье, здоровье окружающих, родственников и своих близких», - отметил президент.

По его словам, зарегистрированы множество случаев, когда граждане проявляют безответственность, по приезду в аэропорт неправильно заполняют анкеты о состоянии здоровья, вводят ложные данные, неправильно указывают страну, откуда они едут.

«Поэтому есть необходимость ужесточить законодательство. Нужно ввести наказания для граждан, которые преднамеренно вводят в заблуждение ответственные органы – должны быть крупные штрафы, вплоть до привлечения к уголовной ответственности», - заявил Додон.

Он сообщил, что уже в среду правительство одобрит законопроект по этому поводу, а до конца недели парламент в срочном порядке примет соответствующий закон.

«У нас в стране 700 тыс. пенсионеров и 670 тыс. детей до 18 лет. Вся страна может заразиться из-за группы безответственных людей, которые не хотят указывать место, откуда они прибывают в страну, врут на границе, что приезжают не из зараженных зон, а также уклоняются от обследования и бегут из больниц. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер», - подчеркнул Додон.

Президент сказал также, что закон будет предусматривать и предоставление правительству полномочий запретить или ограничить проведение массовых мероприятий в связи с угрозой здоровья граждан.

По его словам, властями рассматривается возможность продления каникул для школьников и приостановка работы детских садов, однако, согласно международным рекомендациям, такие меры вводятся только после распространения вируса внутри страны, а таких случаев в Молдове еще не фиксировали.

Игорь Додон также призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса и вместо критики предлагать идеи по повышению безопасности и противодействую распространению заболевания.