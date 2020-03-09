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Политика
В чем нуждается сейчас больше всего Республика Молдова? Ответ Андрея Нэстасе!
09.03.2020

Председателю Платформы Достоинство и Правда Андрею Нэстасе задали вопрос, в чем нуждается сейчас больше всего Республика Молдова.

Как сообщает ТРИБУНА, Андрей Нэстасе ответил, что нам необходим страновой проект.

«Нуждается в конструкции, которая объединит все социальные и экономические элементы, которые смогут превратить Республику Молдова в страну, в которой захочешь жить. Но это можно иметь только, будучи действительно привязанными к фундаментальным ценностям.

Если бы я в нескольких словах суммировал всю нашу работу, нашу гражданскую и политическую деятельность, это было бы: Молдова, правда, достоинство, честь, последовательность. Нет примера, который бы лишил нас скромности и веры, с которыми мы работаем для Молдовы и для ее людей!», сказал Нэстасе в интервью для curentul.md.

Андриана Кептине


 
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