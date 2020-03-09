Список больниц, которые примут пациентов, инфицированных вирусом нового типа COVID-19

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На устах
Согласно приказу минздрава был определен список специализированных учреждений для оказания медицинской помощи тем, у кого диагностируют COVID-19.
Одновременно были дополнительно определены два учреждения, которые будут задействованы в предоставлении медицинской помощи пациентам с легкими и средними формами заболевания в случае увеличения их количества.
Взрослые: Клиническая больница министерства здравоохранения, а беременные — роддом №2.
Медицинская помощь, оказанная в этих лечебных учреждениях будет предоставляться с консультативной поддержской врачей-инфекционистов из клинической больницы „Toma Ciorbă”.
Для пациентов с тяжелыми формами предусмотрены те же лечебные учреждения: Республиканская клиническая больница и Институт матери и ребенка.
Отметим, что больницы отобраны совместе с ВОЗ. Их оценивали сквозь призму наличия специального оборудования и средств защиты.
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