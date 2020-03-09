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На устах
Список больниц, которые примут пациентов, инфицированных вирусом нового типа COVID-19
09.03.2020

Согласно приказу минздрава был определен список специализированных учреждений для оказания медицинской помощи тем, у кого диагностируют COVID-19.

  • Взрослые пациенты, включая беременных с легкими и средними клиническими формами заболевания — клиническая больница инфекционных заболеваний „Toma Ciorbă”,
  • с тяжелыми формами, включая острую дыхательную недостаточность и необходимость искусственного дыхания — Республиканская клиническая больница.

    Дети с легкими и средними клиническими формами — муниципальная клиническая детская больница;

  • дети с тяжелыми формами, включая острую дыхательную недостаточность и необходимость искусственного дыхания – Институт матери и ребенка.

Одновременно были дополнительно определены два учреждения, которые будут задействованы в предоставлении медицинской помощи пациентам с легкими и средними формами заболевания в случае увеличения их количества.

Взрослые: Клиническая больница министерства здравоохранения, а беременные — роддом №2.

Медицинская помощь, оказанная в этих лечебных учреждениях будет предоставляться с консультативной поддержской врачей-инфекционистов из клинической больницы „Toma Ciorbă”.

Для пациентов с тяжелыми формами предусмотрены те же лечебные учреждения: Республиканская клиническая больница и Институт матери и ребенка.

Отметим, что больницы отобраны совместе с ВОЗ. Их оценивали сквозь призму наличия специального оборудования и средств защиты.


 
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