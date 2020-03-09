Сын молдаванки, у которой по прибытию из Италии был обнаружен коронавирус: Она не сбегала из больницы, ее вышвырнули на улицу

По словам сына, его мать ухаживала за старушкой, которая умерла, а в больнице сказали, что у нее обычная простуда.

После того, как в воскресенье утром премьер-министр Ион Кику назвал женщину "безответственной", ее сын выступил с комментариями в СМИ.

Ее сын говорит, что его мать работала в Италии, в Бергамо и заботилась о пожилой женщине, пишет diez.md. Около недели назад она заболела, и изначально думала, что она простудилась, а затем через несколько дней, когда заметила, что симптомы не исчезают, обратилась в местную больницу, опасаясь, что у нее может быть коронавирус.

Вскоре после того, как женщина была госпитализирована, человек, о котором она заботилась, также был доставлен в больницу с остановкой сердца. Врачи из Бергамо выписали ее, сказав ей, что у нее нет вируса и прописали ей антибиотики, сообщает Нокта.

Когда она вернулась в дом пожилого человека, о котором заботилась, ее дочь сказала ей, что ей больше не нужны ее услуги, заплатив ей гонорар и попросила ее вернуться домой.

Женщина попыталась купить билет на самолет, но билетов не было, она была вынуждена сидеть две ночи в отеле, пока она не полетела с рейсом Wizz Air. По словам сына, у нее не было выбора, кроме как вернуться домой, так как она, по сути, была вышвырнута на улицу.

Сейчас она находится в РКБ, ее состояние стабильно-тяжелое.

ЛИДИЯ ТКАЧ