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Бывший судья ЕСПЧ рассказал, чем полезны для следствия онлайн конференции Шора
09.03.2020

Местонахождения беглого бизнесмена и политика Илана Шора можно определить по видеотрансляции.

Илан Шор сбежал из страны в июне 2019 года, когда рухнул режим Плахотнюка. Его местонахождение до сих пор точно не известно, некоторые его сторонники даже утверждают, что он все это время находится в Молдове. Однако, как утверждает адвокат, бывший судья ЕСПЧ от Молдовы Станислав Павловский, установить это не составляет труда.

- Неизвестно, где Шор находится, в Израиле или нет. Для того, чтобы обращаться с вопросом о выдаче человека, мы должны быть уверены, где он находится, знать адрес, откуда велась трансляция. Страну и город – 100 %, даже улицу или провайдера. Для этого существуют специальные программы, - заявил Станислав Павловский в эфире передачи «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ.

По мнению адвоката, видеотрансляция, проведенная Шором для его сторонников, содержит в этом плане элементы полезности.

Что касается угроз судом в случае, если трем банкам, пострадавшим от мошенничества с выводом миллиарда, не будут возвращены лицензии, то в этом случае, бизнесмен защищает исключительно свои собственные интересы.

- Не будем забывать о том, что г-н Шор в данном случае защищает свои личные интересы, свою безопасность и свободу. Мы, адвокаты, ничего здесь не можем противопоставить. Столько времени человек занимается законными, незапрещенными способами своей защиты, флаг ему в руки. Но я бы посоветовал Шору заниматься своей защитой здесь, в Молдове, потому что нам закон позволяет осуждать людей в их отсутствии при условии, что они знают о производстве в их отношении, но они отказались сюда явиться, - цитирует слова адвоката enews.md.

Павловский убежден, что Шор явно уклоняется предстать перед судом и следственными органами, что дает возможность судебным властям осудить его в его отсутствие. То есть тот, кто советует ему так делать, на самом деле создает ему неудобства, считает Павловский.


 
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