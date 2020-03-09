В четверг в Молдову прилетит премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан известен как человек, выставивший из страны Сороса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит нашу страну в четверг, 12-го марта. Орбан - весьма знаковая и интересная личность среди всех европейских политиков такого ранга. Это человек, который отказался от кредитов МВФ и объявил персоной нон-грата в стране не кого-нибудь, а Джорджа Сороса.

Опыт такого политического деятеля, безусловно, может быть полезен и Молдове - не случайно президент Игорь Додон намерен подписать с венграми декларацию о стратегическом сотрудничестве. Самое пристальное внимание при этом будет уделено экономическим вопросам. Вместе с Орбаном в страну прилетит и делегация венгерских бизнесменов, которые заинтересованы в инвестициях в Молдову.

- Это очень важный визит. Мы переходим на новый этап стратегического партнерства с нашими коллегами из Венгрии, - пояснил президент Додон.

Автор: Михаил Генчу