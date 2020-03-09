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Коллеги из ПКРМ жгут напалмом!
09.03.2020

"Разумеется, социалистический медиа-холдин стал на все лады превозносить поступок Додона. Мол, вот какой патриот, услыхав о первом заболевшем коронавирусом, тут же примчался, чтобы встать на пути заразы.

А в чем необходимость? Додон что? – врач?

Специалист по борьбе с вирусами? Организатор здравоохранения? Или просто, исчерпав христианскую программу своего (не)официального визита, вернулся домой, да и все. Да еще и решил похайповать, то есть в очередной раз повыпендриваться на горящей теме.

Еще не факт, что борьба с вирусом будет продвигаться успешнее, если Додон будет у всех путаться под ногами и мешать специалистам делать своё дело. В конце концов, еще не известно, что страшнее для Молдовы – коронавирус или вирус «в короне» по имени Додон".

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