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Общество
«Среди нас - придурки!»: Кто-то регулярно сбрасывает в озеро скамейки в парке «Валя Морилор»
09.03.2020

Кто бросает в воду скамейки и почему – загадка, но эта дурацкая «традиция» продолжается не первый год.

Фото скамейки, сброшенной в озеро «Валя Морилор», разместили в социальных сетях сразу несколько неравнодушных жителей столицы. Очередной объект парковой инфраструктуры оказался в озере в воскресенье, 8 марта. Люди возмущены и не могут понять, что толкает на эти действия неизвестных вандалов.

- Среди нас - придурки! Повсюду! За рулем, в очереди за покупками, на улице! Люди, лишенные здравого смысла, - говорится в одном из сообщений, сопровождающих снимок сброшенной в озеро скамейки.

Сегодня, 9 марта, работники муниципального предприятия Ассоциация «Зеленое хозяйства» достали утопленную скамейку из озера и вернули на место, где она должна находиться, сообщает diez.md.


 
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