Ренато Усатый: Игорь Додон решил использовать ситуацию с коронавирусом для нападок на оппозицию

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что президент Игорь Додон решил использовать ситуацию с коронавирусом для нападок на оппозицию, а также для того, чтобы отвлечь внимание общественности от сделки социалистов с демократами. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в понедельник в социальных сетях.

Он напомнил, что глава государства заявил на днях, что «требования оппозиции об отставке правительства и проведении досрочных парламентских выборов неуместны на фоне проникновения в Молдову коронавируса».

«Когда две недели назад я говорил о том, что коронавирус неизбежно попадет в Молдову, и ее власти должны срочно готовиться к этому, некоторые обвиняли меня чуть ли не в паникерстве. Эту проблему, действительно, нельзя политизировать, с этим бедствием нужно бороться сообща. Но то, что заявляет Додон, как раз и есть бессовестная спекуляция на коронавирусе в собственных корыстных политических интересах», - заявил Усатый.

Он напомнил, что в принятой недавно декларации ДПМ эта партия «публично призналась в том, что нарушала Конституцию и законы, преследовала граждан по политическим мотивам, поощряла политическую коррупцию, закрывала глаза на отмену выборов и кражу миллиарда».

«Вместо того, чтобы настаивать на привлечении этой банды к ответственности по закону, социалисты ведут с ней тайные переговоры о создании парламентского большинства. Дошло до того, что ставятся под сомнение законные права оппозиции на критику власти вплоть до отказа в праве требовать отставки правительства и назначения досрочных выборов парламента. Коронавирус - это коронавирус, а политические права - это политические права. Использовать эпидемию для ограничения демократии и плюрализма недопустимо», - подчеркнул Усатый.