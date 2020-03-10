Александр Слусарь: Генеральный прокурор потребует снятия иммунитета с некоторых депутатов

Генеральный прокурор Александр Стояногло может прийти во вторник в Парламент и потребовать снятия иммунитета с некоторых парламентариев, сообщил заместитель председателя Парламента Александру Слусарь, цитируемый IPN.

Александр Слусарь отметил на пресс-конференции, что существуют немало депутатов, заслуживающих, чтобы с них сняли иммунитет. „Я не слышал фамилии, я не общаюсь с прокуратурой. Но говорилось об уголовных делах, связанных с кражей миллиарда, говорилось о деле, связанном с коррумпированием депутатов, есть еще дело о Доме печати, мы знаем, кто там проходит. Мои расчеты показывают, что минимум три депутата, бывшие коллеги из Демократической партии, заслуживают, чтобы с них сняли иммунитет”, сказал Александр Слусарь.

На просьбу комментировать все это, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру заявила, что „когда у Прокуратуры будет сообщать о чем-то, она сделает это самостоятельно”.

Заместитель председателя Парламента сказал также, что решение о том, чтобы депутаты собрались на заседание 10 марта, было принято сегодня на заседании Постоянного Бюро, которое длилось не более десяти минут. Кроме участия в заседании Парламента Генерального прокурора, Александру Слусарь сказал, что на данном заседании может быть сообщено о некоторых перестановках в Правительстве.

„Завтра председатель Парламента Зинаида Гречаный сможет предлагать для рассмотрения некоторые вопросы, о которых и не шел разговор на заседании Бюро, например, об изменении структуры Правительства”, отметил депутат.

Парламент соберется сегодня, 10 марта, на пленарное заседание в 10.00 часов утра.