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Политика
Кристина Балан, бывший вице-председатель ДПМ рассказала, планирует ли она вернуться в политику
10.03.2020

Бывший посол Республики Молдова в США Кристина Балан, бывший  вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ), не планирует вернуться в политику и посвятит все свое время живописи. Об этом она рассказала в интервью для curentul.md.

Как сообщает ТРИБУНА, Кристина Балан утверждает, что ей жаль нашу страну.

«Я не планирую вернуться в политику, вы видите, что они и без меня разбираются. Шучу, конечно. Если серьезно, мне жаль нашу страну, но так не должно быть. Приходит поколение «тысячелетников», они не знают, что такое страх, и им нельзя промывать мозги. Я надеюсь на них», сказала Кристина Балан.

Кристина Парфени


 
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