Политолог: «Использование COVID-19 в политических целях безответственно и даже бесчеловечно»

Политолог Дионис Ченуша обозначил «несколько критических пунктов по поводу онлайн истерики по вопросу обнаружения вируса COVID-19 на территории Республики Молдова».

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации в социальной сети, Дионис Ченуша написал, что лицо, вернувшееся в страну, зная, что заражено COVID-19, дегуманизировано многими пользователями социальных сетей.

«Такое поведение вызывает глубокую тревогу, поскольку оно увековечивает дискриминационное отношение к больному, как и в случае с больными ВИЧ/СПИДом. Такой человек нуждается в солидарности и медицинской помощи, а не «сжиганию на костре» (Совет по равенству?!)», уточнил Ченуша.

По его словам этот несчастливый пример может стать полезным уроком для молдаван из диаспоры, молдавских мигрантов и населения страны. «Другими словами, существуют средства связи, которые можно использовать для сообщения о предполагаемых инфекциях, вплоть до покупки авиабилетов, запуска двигателя автомобиля и т.д. Политические отношения с принимающими странами, к которым могут обратиться посольства и консульства Молдовы, должны быть максимально расширены, чтобы предотвратить распространение опасного вируса. Также каждый гражданин обязан предоставлять верную информацию о возможном прямом или косвенном контакте с проявлениями вируса. Неинформация или дезинформация могут стоить человеческих жизней», обозначил политолог.

Эксперт также написал, что пресса и «влиятельные лица» из социальных сетей обязаны, если не морально, то профессионально или наоборот, должным образом информировать общественность. «Вместо этого можно прочесть сообщения, вытащенные из контекста, и нападки на людей, инфицированных CODIV-19, или на власти. Зачастую из чисто политических соображений власти дискредитируются, а не подвергаются конструктивной критике в случае необходимости. Использование COVID-19 в политических целях безответственно и даже бесчеловечно, пусть это делают политики, пресса или граждане», сказал Ченуша.

Политолог утверждает, что власти обязаны решать проблему заражения строгими и быстрыми мерами, а также использовать совместную риторику в отношении граждан. «Особенно в кризисных ситуациях государству нужны отношения, основанные на доверии и уважении к гражданам. Известно, что в Молдове это дефицит, но из-за серьезности ситуации необходим компромисс, даже если он искусственный и временный», утверждает он.

Дионис Ченуша также сказал, что, написав эти вещи, он призывает общественность не дискриминировать больных и сотрудничать с властями. «И власти призываю начать выстраивать общение, основанное на доверии, и исключать любой тон презрения или осуждения по отношению к гражданам, особенно к тем, кто заражен вирусом. Как государство обслуживает граждан, так и наоборот, и никоим образом не стоит настаивать на подвластности одной стороны в ущерб другой», написал политолог.

Дионис Ченуша написал, что недопустима устная агрессия (пока что письменная) по отношению к больным людям. «Также опасно нападать с общественным презрением к властям, которые и так не пользуются доверием, поскольку это влияет не только на имидж правительства, но и на репутацию государственных больниц, пограничников и т.д. Безусловная ответственность, превентивные меры и только эффективное и кооперативное общение!», заключил политолог.

Андриана Кептине