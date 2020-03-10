В Аэропорту не будут пускать иностранных граждан, прилетающих из регионов распространения коронавируса

Республика Молдова закрывает свои границы для иностранцев из-за коронавируса. Запрет касается граждан Италии, Южной Кореи, Ирана и Китая - зон с повышенным риском распространения COVID-19. Об этом сообщил глава Министерства Экономики Анатолий Усатый.

Запрет начнет действовать с 11 марта и будет действителен до 31 марта с возможностью продления.

Министр экономики Анатолий Усатый заявил, что столичный аэропорт будет принимать только граждан республики Молдова, лиц без гражданства или иностранных граждан с видом на жительство в РМ.

Граждане Молдовы, у которых двойное гражданство и которые путешествуют на базе документов других стран, должны будут доказать факт наличия молдавского гражданства в аэропорту.

“Мы не закрываем авиа-сообщение для граждан Молдовы. Хотя были и такие варианты. В таком случае они бы добирались домой наземным транспортом, что означает нахождение более 48 часов в автобусе с вероятными зараженными”, – прокомментировал Усатый.

На сегодняшнем брифинге для прессы глава государства предостерег граждан, которые будут намеренно нарушать меры безопасности в связи с риском распространения нового коронавируса. Их могут привлечь к уголовной ответственности за сокрытие симптомов, предоставление ложных данных в анкетах и нарушения карантинных мероприятий. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании правительства.

8 марта в Молдове объявили оранжевый код опасности в связи с риском распространения коронавируса. Все прибывающие в Молдову из стран распространения вируса обязаны заполнять эпидемиологические карты. Вернувшихся людей обязывают предпринимать меры по самоизоляции, домашнему карантину в течение 14 дней. При обнаружении симптомов коронавируса, необходимо обратиться к врачу.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Молдове зафиксирован в субботу. Болезнь выявили у 48-летней женщины, которая прилетела рейсом Милан-Кишинев. Изначально её состояние оценивали, как “стабильно-тяжелое”. Однако после госпитализации ей стало лучше. В данный момент она находится в изолированном боксе в РКБ под наблюдением медиков.