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Общество
Посольство Италии будет предоставлять информацию исключительно по телефону и на сайте учреждения
10.03.2020

Посетителям Посольства Италии в Кишиневе, нуждающимся в консульских услугах, предлагается записываться на прием заранее по электронной почте: amb.chisinau@esteri.it или позвонив по номеру телефона: +373 22 266 720. Информация будет предоставлена исключительно по телефону и на сайте Посольства Италии: www.ambchisinau.esteri.it.

В пресс-релизе Посольства Италии в Молдове, цитируемом IPN отмечается, что эта мера принята в результате поднятия Правительством Республики Молдова уровня предупреждения об опасности от „желтого” до „оранжевого”, а также в целях обеспечения эффективной защиты здоровья посетителей посольства.

И прием граждан для решения консульских вопросов в Посольстве Республики Молдова в Китайской Народной Республике прекращается с сегодняшнего дня, 9 марта, до конца месяца. По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, эта мера „направлена на минимизацию рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире и непосредственно в Китае, в связи с распространением вируса COVID-19”.

В Молдове первый случай заражения COVID-19 был зарегистрирован в субботу, 7 марта, у 48-летней женщины, приехавшей из Италии.


 
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