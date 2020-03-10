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Экономика
Румыния вводит запрет на движение автомобильного транспорта в направлении Италии, так и из неё
10.03.2020

Румыния вводит запрет всех автомобильных перевозок с Италией (как в направлении Италии, так и из неё). 

По решению Национального комитета особых чрезвычайных ситуаций запрет действует с 10 по 31 марта. Таким образом для граждан Молдовы в Италии возможность возвращения в республику теперь либо самолётом либо гигантским крюком через Украину.

Upd. Скорректированная позиция Бухареста, что надо ограничиться запретом пассажирских перевозок. Но, в общем, они составляют львиную долю.

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