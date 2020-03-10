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Страшно далеки они от народа.
10.03.2020

    Депутаты молдавского парламента получают заработную плату в размере 18 000 леев.  Дополнительно, за работу в «горячем цеху» - Законодательном органе, государство предоставляет им 6500 леев на топливо, а также путевки в санатории. Кроме того, участники конференций за рубежом получают ежедневную оплату в размере 70 евро. И ещё, народные избранники получают из казны государства 12 000 леев на оплату консультационных услуг и плюс 1000 леев на протокольные расходы. 

    Богдан Кайдарович  всё посчитал, «если у водителя троллейбуса 12 000 леев, у педагога 8 000 леев, у главного врача - 15 000 леев, у депутата 650 евро, нормальная зарплата». 

   Интересный курс у господина Цырди получается. В реальности депутат со всеми выплатами получает около 40000 леев в месяц (!) Это значительно больше 650 евро. 

    Да и с зарплатами граждан Молдовы он малость перегнул. 

    Согласно статистическим данным Минимальная зарплата в Молдове в 2020 году составляет 2185 леев. А средняя зарплата в Молдове в этом же году равнялась 7385 леев. При этом не стоит забывать зарплата депутатов, чиновников и руководителей госпредприятий примерно равна зарплате всех остальных граждан Молдовы. Так что 18000 депутата, 50000 у директора «Термокома» и 7385 работника и дают среднюю зарплаты тысяч в 20. 

    Но мы думаем, депутаты это прекрасно знают. Просто косят под «дурачков». Выборы скоро вот и хотят показать себя ближе к народу.
А вообще, лучшим вариантом было бы установить зарплату депутатов на уровне минимальной по республике – 2185 леев. И все дополнительные выплаты снять. Тогда возможно парламент бы и узнал, как живут простые люди. И почему платеж за тепло в 2500 леев для многих является неподъёмной суммой.

@MV


 
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