Партия Шора проводит акцию протеста

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Руководство "Партии Шора" объявило о проведении во вторник акции протеста у Апелляционной палаты Кишинева.
Судебная инстанция будет рассматривать ходатайство ЦИК о снятии с выборов в округе Хынчешть кандидата в депутаты от политформирования Виталия Балинского.
На основании жалобы, поданной председателем Либеральной партии Дорином Киртоакэ, ЦИК установил, что партия использовала в избирательных целях средства, которые не были включены в финансовые отчеты, проводила предвыборную агитацию до начала избирательной кампании и прибегла к подкупу избирателей.
В ПШ опровергают эти утверждения, полагая, что "давление на оппозицию спровоцировано президентом РМ Игорем Додоном и подконтрольной ему ПСРМ".
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