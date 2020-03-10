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Партия Шора проводит акцию протеста
10.03.2020

Руководство "Партии Шора" объявило о проведении во вторник акции протеста у Апелляционной палаты Кишинева.

Судебная инстанция будет рассматривать ходатайство ЦИК о снятии с выборов в округе Хынчешть кандидата в депутаты от политформирования Виталия Балинского.

На основании жалобы, поданной председателем Либеральной партии Дорином Киртоакэ, ЦИК установил, что партия использовала в избирательных целях средства, которые не были включены в финансовые отчеты, проводила предвыборную агитацию до начала избирательной кампании и прибегла к подкупу избирателей.

В ПШ опровергают эти утверждения, полагая, что "давление на оппозицию спровоцировано президентом РМ Игорем Додоном и подконтрольной ему ПСРМ".


 
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