Граждане Молдовы в Италии призывают соотечественников пока не приезжать домой

Граждане Молдовы в Италии стараются не паниковать из-за коронавируса, но не всем это удается. Олег Вылку, например, рассказал в телеэфире, что многие уже вышли на работу и занимаются своими делами, а в аптеках появились защитные маски.

– У многих наших в Италии нет медицинской страховки, и если у них, все-таки, диагностируют коронавирус, тогда они уедут домой. Но, в общем, мы стараемся проявлять осторожность и защитить себя от вируса, - рассказал Вылку.

По его словам, образовательные учреждения уже открыты, а люди возвращаются к обычной жизни. За ситуацией следят итальянские власти, а в обществе спокойно.

Другая наша соотечественника Анна из города Брешиа, закрытого ныне на карантин, призвала соотечественников, по возможности, отказаться от поездок на родину, чтобы не подвергать опасности своих близких.

– Переждите этот период, хотя бы кульминацию. Возможно, вы не ощущаете симптомы болезни, но сможете каким-либо образом его передать вашим близким людям, особенно, если речь идёт о пожилых. Приведу пример – у нас в Молдове осталась бабушка, мы её периодически навещаем, она у нас ещё самостоятельная. Так вот, в апреле моя мама собиралась лететь в Молдову, но из-за этой ситуации она отменила вылет, потому что, в первую очередь, жертвами становятся, к сожалению, пожилые люди, - заявила Анна для телеканала Аccent TV.

Подготовил Михаил Генчу