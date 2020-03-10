Премьер-министр: не нужно перекрывать транспортное сообщение с Италией

Глава кабмина Ион Кику выступает против закрытия воздушного и наземного сообщения с Италией.

- Не нужно рубить с плеча и полностью перекрывать воздушное и наземное сообщение с Италией из-за коронавируса. В этой стране находятся наши соотечественники, которые по закону имеют право в любой момент вернуться на малую родину. И уж лучше, пусть они летят самолетом, чем добираются автотранспортом.

Есть призывы, чтобы мы запрещали полеты и транспорт. Мы считаем, что это не до конца продуманное предложение. (...) Если мы не разрешим воздушным транспортом, то они все приедут наземным. И я думаю, что лучше всего, в целях контроля и мониторинга, чтобы они прилетали самолетом, чем двое суток в маршрутке или автобусе вместе скапливались и больше себя заражали, - пояснил свою позицию Ион Кику.

Также премьер-министр отметил, что с 10 марта на территории Республики Молдова будет введен временный запрет на посещение республики иностранцами.

- Мы запретим прибытие неграждан республики воздушным транспортом. То есть, мы позволим только нашим гражданам или тем, у кого есть вид на жительство в нашей стране. Транзитных пассажиров с завтрашнего дня мы не будем принимать, - подчеркнул премьер-министр.

Глава кабинета министров подчеркнул, что сейчас идет разработка закона о наказании за предоставление ложной информации о себе по прибытию в Молдову.

Это, в свою очередь, затрудняет борьбу с вирусом, так как многие потенциальные разносчики болезни просто исчезают из поля зрения врачей и государственных органов.

- Министр юстиции вместе с министром внутренних дел и представителем минздрава разработали проект по санкциям. Завтра его направят на визирование профильным министерствам и в среду мы его утвердим на заседании правительства. Там по части умышленного распространения болезни (инфекции), по предоставлению неверной информации, которая может ввести в заблуждение, - пояснил премьер.

В качестве примера он рассказал о 14 гражданах, летевших вместе с больной коронавирусом, которые предоставили неверную информацию о себе. Впоследствии их нашли по базе данных полиции, но на это было потрачено несколько часов драгоценного времени.

Премьер-министр призывает всех граждан быть ответственными и воспринимать угрозу эпидемии с трезвым рассудком и холодной логикой.

Также Ион Кику обратился к прессе с просьбой правильно информировать гражданское общество, не провоцируя панику.

- Тут не сама болезнь, не сам случай страшен, сколько паника и ее последствия. Мы видим, что в гораздо более развитых странах ситуация практически вышла из-под контроля, и, если мы добавим к этому неправильное информирование и спекуляцию, это будет очень большой ошибкой, - пояснил глава кабмина.

Автор: Михаил Генчу