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Общество
Водители такси вышли бастовать
10.03.2020

Водители такси хотят массового оснащения электронными счетчиками с приложениями на основе Android и iOS.

Накануне, в понедельник, несколько машин такси были припаркованы на центральной площади Кишинева в знак протеста против ущемления профессиональных прав работников частного извоза.

Во вторник водители снова намерены протестовать перед зданием правительства, добиваясь, чтобы их услышали. Петиция с требованиями таксистов будет передана ответственным лицам, сообщает портал noi.md.

Подготовил Михаил Генчу


 
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