Водители такси вышли бастовать

Водители такси хотят массового оснащения электронными счетчиками с приложениями на основе Android и iOS.

Накануне, в понедельник, несколько машин такси были припаркованы на центральной площади Кишинева в знак протеста против ущемления профессиональных прав работников частного извоза.

Во вторник водители снова намерены протестовать перед зданием правительства, добиваясь, чтобы их услышали. Петиция с требованиями таксистов будет передана ответственным лицам, сообщает портал noi.md.

Подготовил Михаил Генчу