За последнюю неделю количество обращений в Скорую помощь увеличилось

Экстренные службы врачей и спасателей работают в межсезонье, не покладая рук. Опубликованы официальные данные, согласно которым со 2 по 8 марта в Службу скорой помощи обратились 18 005 раз.

Сотрудниками службы было перевезено в медицинские учреждения 6 592 пациента – 4 677 взрослых и 1 915 детей.

За эти шесть дней было зафиксировано 28 случаев интоксикации и отравлений – 21 человек отравились таблетками, и семь случаев отравлений угарным газом.

Сердечно-сосудистые заболевания стали причиной вызовов в 3 305 случаях, из которых 47 пациентов с острым коронарным синдромом.

Неврологические чрезвычайные ситуации составили 2173 случая, из которых 228 инсультов.

По причине травматологических ЧП Скорая помощь потребовалась в 1 218 случаях. Выезд врачебной помощи по причине ДТП потребовалась в 53 случаях, в 47 из них потребовалась госпитализация.

Наибольшее количество обращений произошло из-за острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) – 3 240 обращений. Было зарегистрировано 17 случаев гриппа, из которых в пяти случаях заболели дети.

Автор: Михаил Генчу