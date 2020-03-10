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Экономика
Новое удешевление топлива
10.03.2020

После того, как месяц назад топливо подешевело на 30-40 банов, сегодня, 10 марта, несколько АЗС афишировали более низкие цены. Литр бензина и дизельного топлива стоит в среднем на один лей меньше, а сжиженный газ подешевел на 30 банов, передает IPN.

Цена за литр бензина с октановым числом 95 составляет 17,42 и 17,55 леев, по сравнению с почти 18,42-18,55 леями, как было день назад. Литр дизельного топлива стоит от 15,32 до 15,50, по сравнению с 16,22 леями и 16,40 леев. Сжиженный газ стоит от 10,15 до 10,25 леев, по сравнению с 10,45 и 10,55 леями.

Месяц назад несколько заправочных станций стали афишировать более низкие цены на топливо. Бензин подешевел в среднем на 30 банов, а дизельное топливо и сжиженный газ на 30-40 банов. Цены снизились примерно через неделю после снижения цен на 20-25 банов.


 
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