Евро приготовил сюрприз, а доллар и рубль «приуныли»: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 10 марта. Некоторые основные игроки готовят настоящий сюрприз.

Так, евро за сутки подорожает сразу на 12 банов и установится на отметке в 19,8699 лея.

Доллар проиграет молдавскому «льву» три бана и будет торговаться по 17,3909 лея.

За 2019 год «американец» совсем немного подорожал по отношению к молдавскому «льву». А вот «европеец» несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процента. В январе 2020-го «тяжеловесы» начали напирать — «зеленый» прибавил 50 с лишним банов, а евро — 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро — на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 10 марта заметно сдаст позиции российский рубль, который за сутки подешевеет сразу на два бана — до 0,2318 лея. В небольшом минусе окажется и украинская гривна — до 0,6976 лея. Чуть прибавит румынский лей, который поднимется в цене до 4,1238 в пересчете на нацвалюту.