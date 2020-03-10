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Почему главный коммунист Молдовы злится на Додона, который прервал визит в Россию и вернулся домой: А как бы поступил Воронин?
10.03.2020

Владимир Николаевич растрачивает свое драгоценное время на сведение счетов с бывшим соратником.

В минувшие выходные президент Молдовы Игорь Додон прервал свой визит в Россию и вернулся в Молдову, чтобы лично возглавить на месте оперативный штаб, созданный в связи с эпидемией коронавируса. Тем более что один случай у нас был как раз в субботу и зарегистрирован: болезнь из Милана в Кишинев «привезла» 48-летняя мигрантка.

Казалось бы, логичный поступок политика, лидера государства, где произошло ЧП. Это – нормально. Так до Игоря Николаевича поступали десятки государственных деятелей. Так будут поступать и после. Поступок, требующий не только мужества, но и мгновенной реакции: еще раз – это нормально, когда президент в минуты трагедии хочет и должен находиться рядом со своим народом.

Но, естественно, поступок Додона оценили по-разному: все больше благодарили. Но оппозиция по обыкновению злословила, а бывшие соратники по ПКРМ разразились разгромной статьей на сайте партидуцы, которую с удовольствием цитировали те, кто, по их словам, являются «новым поколением молдавских политиков».

Вот этот момент:

«А в чем необходимость? Додон что? – врач? Специалист по борьбе с вирусами? Организатор здравоохранения? Или просто, исчерпав христианскую программу своего (не)официального визита, вернулся домой, да и все. Да еще и решил похайповать, то есть в очередной раз повыпендриваться на горящей теме. Еще не факт, что борьба с вирусом будет продвигаться успешнее, если Додон будет у всех путаться под ногами и мешать специалистам делать своё дело».

Возможно, в голове бессменного лидера ПКРМ Владимира Воронина не укладывается: как можно прервать визит в хлебосольную Москву и внезапно вернуться из-за ЧП домой. Но, с другой стороны, Владимир Николаевич лучше всех знает, что только нахождение президента где-то рядом, а не за полторы тысячи километров мобилизует лучше всякого окрика во время каких-либо катаклизмов.

А, может, дело в другом: за время своей бурной политической детальности, Воронин несколько раз из-за робких и несмелых шагов крупно прокалывался. И если первый раз, во время штурма здания МВД в тогда еще советском Кишиневе, это стоило ему должности министра, то во второй раз, спрятавшись за спиной Зинаиды Гречаной, он потерял власть и президентство. Вот и злится, что кому-то смелости хватило больше, чем ему когда-то.

Впрочем, был в истории президента Воронина и случай, когда он прерывал ГОСУДАРСТВЕННЫЙ визит в другую страну – в Кувейт (5 часов лету, между прочим).

Из-за болезни родственника в Кишиневе. Огромный "Эйрбас" с делегацией, состоящей из министров, бизнесменов и журналистов, вместо решения важнейших государственных задач (речь шла о помощи в области мелиорации юга Молдовы) полетел обратно домой – дружно спасать родственника президента. Вместо трехдневного визита, получился однодневный – и 10 часов в воздухе.

Кстати, вопрос с мелиорацией юга не решили до сих пор. Видимо, кувейтские шейхи все-таки осерчали и такой спешки не поняли… А вы говорите: коронавирус.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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