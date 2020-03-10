10 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Почему коронавирус для Молдовы может быть опасней, чем для других стран
10.03.2020

Дело — в привычках и в отношении жителей страны, которые не победить.

Четырнадцать пассажиров самолёта, в котором находилась инфицированная коронавирусом женщина, не удаётся найти. Речь идёт о рейсе Милан–Кишинёв, прибывшем 7 марта. Пассажиры указали неверные данные в эпидемиологических анкетах, заполненных при въезде в страну.

Вот они — наши «сознательные» граждане. Обманули специально, чтобы не иметь проблем. Наплевали на других. Все как обычно — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. О чем думает водитель, едущий на скорости 140 км/ч по городу или проезжающий на красный свет? О том, что может убить людей? И речь идет не об одном-двух нарушителях — это массовое явление.

А родители, которые ведут больных детей в детский сад и школу? Они думают о других детях? Или хотя бы о своем собственном ребенке, которого нужно вылечить и долечить?! А работники, которые обожают совершать никому ненужные подвиги — идут больными на работу? Обычное явление в Молдове.

В Молдове понятия «дисциплина» не существует. Никто и никогда не будет выполнять правила, а тем более рекомендации. Для нас, молдаван, слово «рекомендация» это вообще пустой звук.

А от вековых привычек и вовсе отказываться никто не собирается. Никто и ни за что. «Мыть часто руки» - для многих жителей нашей страны это как раз та самая рекомендация, которая означает пустой звук. Ни о чем. У нас же девиз: «больше грязи — толще морда». Многие из ваших коллег, приходя на работу, особенно если после общественного транспорта, направляются прямиком в туалет, чтобы вымыть руки? У нас таких чистюль считают занудами, с них смеются и им все время говорят: «Каким же будет твой иммунитет, если ты стерилен?». В общем, в Молдове редко моют руки.

В парках на прошлых выходных было многолюдно. Новости о первом подтвержденном случае коронавируса, может, кого-то и напугали, но как ели дети и взрослые на ходу не вымытыми руками попкорн и прочие яства, так и едят. И если бы только в парках! В маршрутках — тоже. Привычки менять не собираются.

К тому, что нужно протирать мобильные телефоны, наши граждане тоже относятся скептически. Такой совет у нас тоже из серии фобий, которые якобы нужно лечить.

В общественном транспорте у нас традиционно тесно и грязно. Контроллеры, которые целую смену трогают людей и деньги, ласково тебя обнимают, чтобы пройти к другим пассажирам.

Дезинфекторы у нас редкость. Хотя они должны быть повсюду. Но только когда коронавирус. В первую очередь, в больницах. Во-вторую, в школах, в компаниях. Но это же стоит денег, поэтому их нет. Более того, и мыло не везде найдешь.

А главное все-таки это полное равнодушие людей и наплевательское отношение. Я болею, значит, и вы болейте. Хотя совсем необязательно, что такая формулировка присутствует. В большинстве случаев люди просто не отдают себе отчет в том, что их поведение может угрожать не только здоровью, но даже жизни других. Потому что об ответственности у нас не слышали.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
283
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.