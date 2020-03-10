Почему коронавирус для Молдовы может быть опасней, чем для других стран

Дело — в привычках и в отношении жителей страны, которые не победить.

Четырнадцать пассажиров самолёта, в котором находилась инфицированная коронавирусом женщина, не удаётся найти. Речь идёт о рейсе Милан–Кишинёв, прибывшем 7 марта. Пассажиры указали неверные данные в эпидемиологических анкетах, заполненных при въезде в страну.

Вот они — наши «сознательные» граждане. Обманули специально, чтобы не иметь проблем. Наплевали на других. Все как обычно — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. О чем думает водитель, едущий на скорости 140 км/ч по городу или проезжающий на красный свет? О том, что может убить людей? И речь идет не об одном-двух нарушителях — это массовое явление.

А родители, которые ведут больных детей в детский сад и школу? Они думают о других детях? Или хотя бы о своем собственном ребенке, которого нужно вылечить и долечить?! А работники, которые обожают совершать никому ненужные подвиги — идут больными на работу? Обычное явление в Молдове.

В Молдове понятия «дисциплина» не существует. Никто и никогда не будет выполнять правила, а тем более рекомендации. Для нас, молдаван, слово «рекомендация» это вообще пустой звук.

А от вековых привычек и вовсе отказываться никто не собирается. Никто и ни за что. «Мыть часто руки» - для многих жителей нашей страны это как раз та самая рекомендация, которая означает пустой звук. Ни о чем. У нас же девиз: «больше грязи — толще морда». Многие из ваших коллег, приходя на работу, особенно если после общественного транспорта, направляются прямиком в туалет, чтобы вымыть руки? У нас таких чистюль считают занудами, с них смеются и им все время говорят: «Каким же будет твой иммунитет, если ты стерилен?». В общем, в Молдове редко моют руки.

В парках на прошлых выходных было многолюдно. Новости о первом подтвержденном случае коронавируса, может, кого-то и напугали, но как ели дети и взрослые на ходу не вымытыми руками попкорн и прочие яства, так и едят. И если бы только в парках! В маршрутках — тоже. Привычки менять не собираются.

К тому, что нужно протирать мобильные телефоны, наши граждане тоже относятся скептически. Такой совет у нас тоже из серии фобий, которые якобы нужно лечить.

В общественном транспорте у нас традиционно тесно и грязно. Контроллеры, которые целую смену трогают людей и деньги, ласково тебя обнимают, чтобы пройти к другим пассажирам.

Дезинфекторы у нас редкость. Хотя они должны быть повсюду. Но только когда коронавирус. В первую очередь, в больницах. Во-вторую, в школах, в компаниях. Но это же стоит денег, поэтому их нет. Более того, и мыло не везде найдешь.

А главное все-таки это полное равнодушие людей и наплевательское отношение. Я болею, значит, и вы болейте. Хотя совсем необязательно, что такая формулировка присутствует. В большинстве случаев люди просто не отдают себе отчет в том, что их поведение может угрожать не только здоровью, но даже жизни других. Потому что об ответственности у нас не слышали.

ЛИДИЯ ТКАЧ