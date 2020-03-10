В Молдове будут меньше целоваться и забудут про море

Привычки придется поменять, поездки — откладывать, а в магазине покупать только упакованные продукты.

Еще два месяца назад мы бронировали летний отдых, искали дешевые билеты на самолет на весну-лето, планировали, где проведем пасхальные каникулы. Ходили в театр, кино, в спортивные клубы — в общем жили обычной жизнью. В одночасье все изменилось: летний отдых в многоэтажных отелях all-inlusive теперь кажется страшным сном, на Пасху никто никуда уже не собирается, фитнес заменяет ходьба, тем более, что в общественном транспорте опасно.

Все это как-то очень непривычно и неприятно. Тем не менее, новые реалии нужно принять и подстроиться под них. Жители нашей страны в этом плане не очень-то гибкие, но есть несколько советов, которые не так уж сложно применить.

Откажитесь от рукопожатий

Глава МВД Гермпании отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Она отнеслась к такому жесту с полным пониманием. Почему бы не понять и нам? Без обид, но каждое рукопожатие это новые миллионы бактерий.

Не целуйтесь, с кем попало

От поцелуйчиков со всеми подряд лучше отказаться. Среди молдавской молодежи сейчас это принято — целоваться в щечку при встрече. Воздержитесь до лучших времен.

Мойте руки!

Это — главное правило, но самое трудно осуществимое в Молдове. Во-первых, о личной гигиене у нас забывает треть населения. На фоне коронавируса мы подзабыли о том, что грязные руки — вечная причина разных заболеваний в Молдове. Так, согласно статистике, причиной 70% пищевых отравлений в Молдове являются немытые руки. Одна треть случаев заболевания диареей связана с плохой гигиеной, которая также является одной из основных причин смертности среди лиц с низким уровнем доходов, а также среди детей в возрасте до пяти лет.

Не покупайте неупакованные хлебобулочные изделия

Молдавские супермаркеты предлагают целый ряд собственных хлебобулочных изделий. Хлеб, булочки выставлены на полках без упаковки. Как хорошо известно, далеко не все люди сознательные — не чихают на продукты и не трогают их без перчаток. Вероятность того, что хлеб кто-то потрогал грязными руками или кашлянул на него — высокая. Поэтому лучше покупать хлеб и другие изделия в упаковке. Или можно взять хлебушек с пылу — с жару, когда его только-только вывозят из пекарни.

Хорошо мыть овощи и фрукты

Лучше, чем обычно. Лучше, чем фрукт, собственноручно сорванный с дерева.

Протирайте телефоны

Не стоит думать, что если вы, приходя домой, вытираете влажной салфеткой или дезинфектором телефон, то вы параноик. Это — нормально и даже необходимо, особенно если вы вышли из общественного транспорта.

ЛИДИЯ ТКАЧ