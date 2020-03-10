Цырдя о цинизме и преступной безответственности Шора:

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Ситуация вокруг коронавируса вскрыла весь маразм политических элит и, в частности, Илана Шора! Зная, что коронавирус атакует в основном пенсионеров, что под мониторингом Минздрава находятся 5000 человек, что 80 % граждан, приезжающих в Молдову из Италии, лгут при заполнении анкет, сей паяц собрал из всей Молдовы около 1500 пенсионеров в столице для очередных «протестов».

На словах – против снятия кандидата Шора в Хынчештах, который подозревается в массивном подкупе тех же пенсионеров. На деле – против попыток властей вернуть аэропорт государству, вывести его из под контроля олигарха Шора, и чтобы на полученные доходы увеличить пенсии, избавить пенсионеров от унижения ходить на эти протесты ради несчастных 200-300 леев.

Ну и что, что такими массовыми акциями Шор рискует здоровьем и жизнью граждан! Аэропорт стоит того. “Ну заразятся, ну помрут пару тысяч! Пенсионеров ведь много, а аэропорт – один”. Вот такой цинизм и преступная безответственность. Прав был Канду: такого бы в Европе не произошло. Там сразу бы упаковали…

P.S. Благодаря реакции властей, на этой неделе по сравнению с прошлой количество пассажиров, которые прибыли из Италии через кишиневский аэропорт, упало в 3 раза…