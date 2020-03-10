Заложники коронавируса - граждане Молдовы не могут вылететь из Италии домой и остаются без средств

Соотечественники оказались в Милане как раз в тот момент, когда город в числе ряда регионов закрыли на карантин из-за коронавируса. Пришлось ехать в Турин и менять авиабилеты. Но внезапно компания Wizzair, которая должна была осуществить этот перелет, сообщила, что запланированного рейса W66920 не будет.

Партнеры Wizzair в Молдове, avia.md, сообщили нашему корреспонденту, что в настоящий момент в молдавском направлении действуют рейсы Air Moldova только из Рима и Болоньи, а деньги за нереализованные авиабилеты можно получить там, где эти билеты были проданы.

Таким образом, учитывая, как часто наши сограждане циркулируют между Молдовой и Италией, можно сделать вывод о том, что в данный момент несколько десятков людей, желающих вылететь в РМ, находятся, мягко выражаясь, в подвешенном состоянии - денег у многих из них, очевидно, нет, а тем, кто жил в гостинице и, соответственно, выписался из нее, идти попросту некуда. Выходит, что немало жителей Молдовы стали фактически бомжами на улицах городов Италии.

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Автор: Михаил Генчу