Казахстан проиграл процесс против молдавского бизнесмена

Апелляционная палата Стокгольма отклонила вторую апелляцию, поданную Казахстаном против Ascom Group SA.

Казахская сторона потребовала отмены решения от 19 декабря 2019 года Арбитражного трибунала, обязавшего эту страну выплатить предполагаемый убыток в размере 541 млн долларов.

Решение об отклонении Столкгольмская апелляционная палата приняла 9 марта, сообщает Ascom Group SA в пресс-релизе, в котором также говорится, что это уже вторая беспрецедентная апелляция, поданная Казахстаном в ноябре 2019 года.

В декабре 2016 года Казахстан проиграл процесс после 3,5 года разбирательства в том же Апелляционном суде округа Свеа.

9 марта суд Швеции постановил, эти две апелляции идентичны, а шведское законодательство запрещает рассмотрение новой апелляции, и новое заявление Казахстана «основано на обстоятельствах, которые можно было представить в предыдущем случае».

Казахстану было отказано в разрешении на обжалование этого решения в Верховном суде Швеции, объявив его окончательным и обязательным для исполнения.

Руководство компании в лице Анатолий Стати, генерального директора и единственного акционера Ascom Group SA, прокомментировал окончательное решение суда.

- Мы приветствуем это решение шведского суда, в котором должное внимание уделяется принципу завершенности судебных разбирательств. Кредиторы продолжат свои усилия по сбору всех причитающихся сумм и связанных с этим судебных издержек во всех доступных юрисдикциях.

Между тем иностранные инвесторы в Казахстане должны обратить внимание на неоднократное невыполнение страной обязательств по защите инвестиций, которые она предлагает иностранным инвесторам, - отметил Анатолий Стати.

Многолетняя тяжба между молдавским бизнесменом и Республикой Казахстан завершилась победой Анатолия Стати, который боролся за компенсацию за нарушение казахстанских положений о защите инвесторов, в соответствии с Договором к Энергетической хартии.

Еще в декабре 2013 года Арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право в отношении инвестиций Стати и сторон в Казахстане, и обязал страну выплатить более 500 миллионов долларов США в качестве компенсации, возмещения судебных расходов и процентов.

Напомним, что в 1999 году Стати приобрел две компании, которые имели лицензии на нефтяные месторождения Боранколь и Толкын в Казахстане. В течение последующих 10 лет в развитие компаний было инвестировано более одного миллиарда долларов.

Это позволило превратить убыточные предприятия в успешные и прибыльные уже к концу 2008 году, что принесло существенные доходы молдавской стороне и государству Казахстан.

В определенный момент компанию начали истязать обременительные проверки и аудиты компаний в Казахстане, принадлежащих Стати и партнерам.

Впоследствии в 2010 году против компании Стати и его партнерам были выдвинуты ложные обвинения, а затем изъяты и национализированы все инвестиции на территории Казахстана, передает Noi.

Автор: Михаил Генчу