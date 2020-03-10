Канду и Чеботарь отлучены от делегации РМ в ПАСЕ

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Политика
Андриан Канду и Владимир Чеботарь были исключены во вторник из состава делегации РМ в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Место Канду заняла его бывшая коллега по Демпартии, демократ Руксанда Главан.
Также еще один бывший демократ Владимир Чеботарь потерял свой статус замещающего члена делегации парламента в ПАСЕ, его место занял демократ Николае Чубук.
Изменения происходят по причине того, что 7 депутатов покинули Демократическую партию Молдовы и создали парламентскую группу Pro Moldova, сообщает портал cotidianul.md.
Подготовил Михаил Генчу
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