10 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Канду и Чеботарь отлучены от делегации РМ в ПАСЕ
10.03.2020

Андриан Канду и Владимир Чеботарь были исключены во вторник из состава делегации РМ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Место Канду заняла его бывшая коллега по Демпартии, демократ Руксанда Главан.

Также еще один бывший демократ Владимир Чеботарь потерял свой статус замещающего члена делегации парламента в ПАСЕ, его место занял демократ Николае Чубук.

Изменения происходят по причине того, что 7 депутатов покинули Демократическую партию Молдовы и создали парламентскую группу Pro Moldova, сообщает портал cotidianul.md.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
121
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.