Политика Канду и Чеботарь отлучены от делегации РМ в ПАСЕ Андриан Канду и Владимир Чеботарь были исключены во вторник из состава делегации РМ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Место Канду заняла его бывшая коллега по Демпартии, демократ Руксанда Главан. Также еще один бывший демократ Владимир Чеботарь потерял свой статус замещающего члена делегации парламента в ПАСЕ, его место занял демократ Николае Чубук. Изменения происходят по причине того, что 7 депутатов покинули Демократическую партию Молдовы и создали парламентскую группу Pro Moldova, сообщает портал cotidianul.md. Подготовил Михаил Генчу

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