Срочно! В Молдове подтверждены два новых случая коронавируса

Очередной пример халатности и беспечности сограждан. Еще у двух граждан в Молдове было выявлено заражение новым типом коронавируса.

Речь идет о двух гражданах Молдовы, вернувшихся из Италии. Это двое взрослых 60-летних граждан, которые были госпитализированы в понедельник в больницу им. Тома Чорбэ. До этого они в течение нескольких дней лечились дома, без соблюдения карантинного режима.

- Речь не идет о рейсе из Милана. Мужчина вернулся после трехнедельного визита в Италию 1 марта. Уже 5 марта он почувствовал себя плохо, занялся самолечением, а 9 марта обратился в службу 112. Женщина была в гостях у подруги 10 дней. Она вернулась домой 26 февраля. 1 марта заболела, ей прописали лечение, самоизоляцию в домашних условиях, но она не выполнила рекомендации, - сообщила Виорика Думбрэвяну.

Автор Михаил Генчу