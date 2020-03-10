Коалиция ПСРМ-ДПМ: поделиться, чтобы остаться у власти

На прошлой неделе социалисты и демократы заявили о начале переговоров по созданию правящей коалиции. Еще недавно казалось бы непримиримые враги подружились и заявили о готовности совместно руководить страной. Насколько прочным будет очередной альянс между фракциями ПСРМ и ДПМ в парламенте? Что и кто за этим стоит? Каких изменений и в какую сторону можно ожидать? В какой степени общество способно влиять на принимаемые очередным альянсом решения? Вопросы, касающиеся возможной коалиции между социалистами и демократами, хотя и отошли на второй план на фоне «лихорадки коронавируса», тем не менее, активно обсуждаются в молдавском обществе.

Объяснения депутатов: социалист рассказал о разводе с блоком ACUM…

Мнения разные. В частности, на многие из прозвучавших вопросов в ходе передачи «Пятница с Анатолием Голя», прошедшей 6 марта на телеканале РТР Молдова, ответы депутатов договаривающихся о коалиции сторон были расплывчатыми.

Представитель фракции социалистов объяснил причину развода с блоком ACUM, а его коллега- демократ признался, что им все равно, с кем руководить страной.

«В прошлом году для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов, мы пошли на невозможное: создали коалицию с блоком ACUM, - сказал в начале беседы депутат от ПСРМ Гайк Вартанян. – Социалисты пытались выполнить свои предвыборные обещания и программы через миноритарное правительство Майи Санду. Самую главную проблему мы решили при поддержке населения и консенсусе с нашими внешними партнерами – избавились от человека, который много чего понаделал в нашей стране и от которого нужно было срочно избавляться. После того, как Майя Санду, к сожалению, отказалась от власти, мы избрали правительство Кику, которое заявило о намерении продолжить начатые проекты в различных социально-экономических сферах».

По мнению Вартаняна, фракция Демпартии стала другой с уходом Влада Плахотнюка, Владимира Чеботаря и Константина Ботнаря: «Я не утверждаю, что демократы поменялись и стали другими, но сегодняшний контекст совсем иной».

… Демократ признался, что им все равно с кем дружить…

В свою очередь, депутат от ДПМ Евгений Никифорчук признался, что предложения о создании коалиции в парламенте демократы в равной степени ждали как от социалистов, так и от коллег по правой оппозиции.

«Предложение от партий правого фланга мы не получили, - сказал депутат-демократ. – Как ответственное политическое формирование, мы стремились избежать социального, экономического и политического кризиса в стране, поэтому поддержали правительство Кику, в котором представлены многие из тех, кого мы поддержали два-три года назад, когда премьером был Павел Филип».

Никифорчук сообщил об условиях, которые выдвинула Демпартия в ходе переговоров с ПСРМ о создании правящей коалиции: «Соблюдение договора об ассоциации с ЕС, европейская интеграция – это главные принципы, которые стоят во главе наших переговоров. Это были наши предвыборные обещания, от которых мы не намерены отказываться».

… И назвал Канду политическим мошенником

Депутат-демократ назвал предательством поступок Андриана Канду, заявившего вместе с шестью другими коллегами о выходе из фракции ДПМ и создании нового политформирования «ProMoldova».

«По моему мнению, Канду – политический мошенник, - пояснил свою позицию народный избранник. – Все, что он говорит, ложь. Он предлагал мне съездить вместе с некоторыми коллегами по партии в Австрию на зимние каникулы, где намеревался познакомить нас с г-ном Ротшильдом, который готов был финансировать при определенных условиях и ином руководстве Демократическую партию Молдовы. Если бы я согласился на его предложение, в том числе стать генеральным секретарем ДПМ, то сегодня наверняка Канду руководил бы партией, которая была бы у ног г-на Шора. При всем этом Канду заявлял тогда, что поддерживает коалицию с социалистами, что очень хочет, чтобы она состоялась, и обещал никогда не отзываться плохо о Додоне. Разговоров о европейском векторе он никогда не заводил во время наших бесед с ним».

Пессимизм бывшего депутата ДПМ

Политический комментатор Стелла Жантуан считает, что создание коалиции ПСРМ-ДПМ в парламенте ситуацию в стране не улучшит.

«Более того, все может только ухудшиться, - высказала свое мнение бывший депутат от ДПМ. – Если после прошлогодних февральских парламентских выборов эта коалиция для многих выглядела бы естественной, то сейчас она противоестественна и скорее похожа на садомазохистский союз. Следует признать, что лавры победителя над олигархическим режимом Плахотнюка, которые Партия социалистов пытается записать исключительно на свой счет, относятся в равной степени и к блоку ACUM, без поддержки которого это не могло произойти. Равно как и без поддержки западноевропейских и российских партнеров. Считается, что в политике нет места морали, однако не считаю нормальным создание коалиции с партией, руководство которой на проводимых ею митингах и различного рода манифестациях всяческими способами оскорбляло президента страны - неформального лидера ПСРМ».

Предсказуемая дружба…

Коалиция между Партией социалистов и Демпартией была ожидаемой – к такому выводу пришли политологи в ходе публичных дебатов «Правящая коалиция ПСРМ-ДПМ: необходимость, возможность, причины, влияние на общество», организованных агентством IPN в понедельник, 9 марта.

Эксперт Игорь Боцан возможную коалицию между демократами и социалистами назвал естественной, поскольку оба политформирования находятся на том же левоцентристско-левом политическом спектре.

«Они продвигают практически одно и то же послание - за Молдову, и в этом смысле можно привести десятки примеров, - пояснил свою позицию политолог. - С моей точки зрения, это самая естественная коалиция, поскольку другие в парламенте не предвидятся. Конечно, есть деликатные темы, которые нужно как-то еще переварить, но пока эти два формирования сформировали свои планы на ближайшее будущее, в том числе на предстоящие президентские выборы. Демократы увидели, что за четыре месяца миноритарное правительство Кику сумело добиться стабильности, и решили взять на себя часть ответственности за будущее руководство страной».

… Но с оговорками

Адвокат Штефан Глигор также считает создаваемую коалицию естественной как с объективной, так и с субъективной точки зрения, но дает свое объяснение происходящему: «Я думаю, что они попытаются реабилитировать те схемы, в которых Влад Плахотнюк преуспел во время своего контроля над всеми ветвями власти - контрабанду сигарет и спирта через Приднестровье, преступные финансовые схемы, связанные с таможней, экспортом металла и т.д.».

В случае досрочных парламентских выборов, которые практически неизбежны при отсутствии правящего большинства, по мнению Глигора, ДПМ получит не более восьми-десяти мандатов: «Демократы опасаются, что будут отлучены от налаженных схем финансовых поступлений. Поэтому они приложат все усилия, чтобы максимально долгое время оставаться у власти».

Глигор высказал сомнение в искренности заявлений нового руководства ДПМ об очищении своих рядов. По его мнению, об этом не может быть речи до тех пор, пока во фракции партии находятся особо приближенные к Плахотнюку Андронаке, Никифорчук и другие депутаты: «Люди должны быть внимательными к деталям, потому что политика - это умело манипулируемая ложь».

У каждой стороны свои интересы

По мнению Глигора, интересы парламентской фракции ПСРМ и Игоря Додона не всегда совпадают, в том числе в отношении создания коалиции с ДПМ.

«Заинтересованность демократов в создании правящей коалиции состоит в том, чтобы получить три-четыре министерства и несколько важных с финансовой точки зрения агентств, - пояснил он. – Что касается Игоря Додона, то для него принципиально важно сохранить должность президента страны с разных точек зрения. Следует отметить при этом, что многие из нынешних представителей фракции ПСРМ осознают, что из-за «игр» с ДПМ они могут лишиться после следующих парламентских выборов своих мандатов».

Жук: Коалицию объединяет социальная политика…

Другой участник дебатов, директор института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук, считает, что в создании правящей коалиции между ПСРМ и ДПМ преобладает все же больше субъективный фактор, нежели объективный: «Каждое из этих политформирований преследует субъективные интересы, чтобы обеспечить себе более консолидированное присутствие во власти».

По его мнению, парламентское большинство всегда строится на определенной платформе, и в случае Демпартии и Партии социалистов «есть сходство, связанное с социально-экономической поддержкой, сосредоточенной на продвижении социальной политики».

… О геополитике придется забыть…

Различия между политформированиями, считает эксперт, носят политический характер в отношении вектора развития: «Одни заявляли в ходе избирательной кампании, что выступают за сближение с Россией, другие с ЕС. Ситуация законсервировалась что в одном направлении, что в другом. Поэтому о своих предвыборных обещаниях ПСРМ и ДПМ в случае создания коалиции должны забыть».

… И будет на кого свалить вину за неудачи

Виктор Жук высказал предположение, почему ПСРМ заинтересована в передаче демократам некоторых министерств и агентств. «Если будут определенные неудачи, социалисты могут сказать, что они пошли на определенные уступки партнерам по коалиции, но те оказались не на высоте, чтобы управлять и добиваться ожидаемых результатов. Это общепринятая тактика», - сказал он.

«В политике важную роль играет умение находить компромиссы, - высказался по этому поводу Игорь Боцан. – Каждая партия борется за то, чтобы находиться у власти. Если есть возможность полностью контролировать власть, этим надо пользоваться. Если нет, необходимо делиться ею с потенциальным партнером, чтобы руководить страной».

Выборы – лучший рычаг влияния общества на политиков

Эксперты высказались о рычагах влияния общества на деятельность политиков, правящих коалиций и партий. По мнению Игоря Боцана, выборы являются наилучшим барометром оценки деятельности и потенциала партий.

«На парламентских выборах в феврале 2019 года общество оценило деятельность тех, кто руководил страной в течение последних трех-четырех лет, - сказал эксперт. – Тем не менее, на последовавших прошлой осенью местных выборахДПМ добилась лучшего результата, получив наибольшее количество примаров, хотя политический имидж партии значительно упал. Через неделю на новых парламентских выборах в Хынчештском избирательном округе №38 мы увидим реакцию граждан на происходящие события. В этом регионе у ДПМ были чрезвычайные административные ресурсы. По результатам голосования мы сможем детально ответить на вопрос о том, как реагирует общество на поведение политиков и об отношенииграждан к происходящим в стране политическим процессам. Думаю, что после этих выборов вся политическая элита должна будет серьезно подумать о том, что нас ждет на предстоящих президентских и возможных досрочных парламентских выборах».

Николай МЕНЮК