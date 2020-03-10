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Политика
Партия Шора испугалась коронавируса
10.03.2020

Тысячи сторонников партии "Шор" провели во вторник утром у Апелляционной палаты (АП) Кишинева акцию протеста, требуя не снимать с выборов в округе №38 Хынчешть кандидата от формирования Виталие Балински.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", манифестанты, в основном пожилые люди и пенсионеры, держали в руках плакаты: "Не хотим жить в Додоностане!", "Требуем справедливости!", "Балински - мы с тобой!", "Додон и ПСРМ - не крадите наше будущее!". Перед центральным входом в АП была установлена сцена с колонками и микрофонами, а также экранами для видеотрансляции.

Выступивший на акции протеста примар Орхей Павел Вережану заявил, что участниками манифестации движет чувство справедливости.

"Когда из страны бежал олигарх Влад Плахотнюк в июне прошлого года, казалось, что в стране положение дел изменится радикально. Но таковы молдавские политики, что лишь немногие из них, оказавшись у власти, вспоминают о согражданах, отдавших за них голос. Клику Плахотнюка сменила новая клика - Додона и ПСРМ. Именно они стоят за попыткой снятия с гонки нашего кандидата. Они боятся, что Балински, как подготовленный специалист, легко одержит победу. Против него используются конкурентами грязные методы. Балински мог бы сделать в Хынчешть то же, что произошло за последние годы в Орхей. То есть - превратить Хынчешть в благополучный город. Этого боится Додон и ПСРМ. Мы пришли сегодня поддержать Виталие Балински и надеемся на справедливое решение суда", - сообщил примар.

Через 1,5 часа после начала акции протеста, к митингующим по видеосвязи обратился депутат парламента, председатель партии Илан Шор, сбежавший из страны в июне 2019 г.

Он назвал действия против Балински "правовым беспределом".

"В стране произошел полный захват власти Додоном и ПСРМ. Они хотят приватизировать и юстицию. Помощники Додона бегают по судам и давят на магистратов. Но мы собрались для защиты демократии. Страну нынешние власти довели до ручки и мешают кандидату от ПШ исправить положение, начать развивать Молдову. Если суд не примет справедливое решение, то мы готовы выйти на массовые акции протеста и снести эту власть", - пообещал Шор.

В связи с запретом правительством Молдовы массовых мероприятий, введенного с сегодняшнего дня, манифестанты решили добровольно прекратить акцию. Была принята Декларация об "узурпации власти в стране", а также обращение к суду с призывом принять законное решение в отношении Балински.

АП рассматривает ходатайство ЦИК о снятии его с выборов на основании жалобы, поданной председателем Либеральной партии Дорином Киртоакэ. ЦИК установил, что партия использовала в избирательных целях средства, которые не были включены в финансовые отчеты, проводила предвыборную агитацию до начала избирательной кампании и прибегла к подкупу избирателей. В ПШ отвергают обвинения.

Это не первое снятие через суд кандидатов от ПШ. В октябре 2016 г. была снята с выборной гонки кандидат в президенты РМ, врач районной больниц из Орхей Инна Попенко. В мае 2018 г. была снята с выборной гонки на пост примара Кишинева кандидат от ПШ Региона Апостолова. В обоих случаях инстанции констатировали "нарушения избирательного законодательства" и незаконное финансирование избирательной кампании.
Партия Шора прекратила начатую у здания Кишиневской Апелляционной палаты акцию протеста.

Решение было принято после того, как органы здравоохранения объявили сегодня утром о запрещении массовых мероприятий в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19, передает IPN. О решении прекращения акции протеста сообщил Виталие Балински. Он сказал, что будет бороться до конца и не позволит „Игорю Додону и социалистам украсть шанс граждан на лучшую жизнь”. По его словам, эпидемиологическая обстановка не позволяет партии „рисковать судьбой десятков тысяч человек”.


 
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