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Политика
Ирина Влах: «Будете с женой так разговаривать»
10.03.2020

 Так ответила Башкан Ирина Влах депутату НСГ Илье Узуну на вопрос владеет ли она английским языком. 

Депутат спросил Башкана о том, говорит ли она английским после того, как Исполнительный комитет Гагаузии переслал письмо на английском после Европейского союза в Молдове Петра Михалко. Петр Михалко ответил на английском на вопрос о распределении грантов ЕС в Гагаузии.

По мнению депутата, Исполком должен был перевести письмо на русский язык и уже потом отправить депутатам. Башкана возмутил тон, с которым был задан вопрос и она призвала депутата к корректности.

@VM


 
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