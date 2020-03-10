Ирина Влах: «Будете с женой так разговаривать»

Так ответила Башкан Ирина Влах депутату НСГ Илье Узуну на вопрос владеет ли она английским языком.

Депутат спросил Башкана о том, говорит ли она английским после того, как Исполнительный комитет Гагаузии переслал письмо на английском после Европейского союза в Молдове Петра Михалко. Петр Михалко ответил на английском на вопрос о распределении грантов ЕС в Гагаузии.

По мнению депутата, Исполком должен был перевести письмо на русский язык и уже потом отправить депутатам. Башкана возмутил тон, с которым был задан вопрос и она призвала депутата к корректности.

@VM