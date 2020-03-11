Пятьдесят на пятьдесят

Наверное, уже многие обратили внимание на неразлучную связь эпидемий и восстаний. На вскидку, самое яркое и явное. Из школьной программы.

Крестьянская война Жакерия 1358 года во Франции и восстание Уота Тайлера 1381 года в Британии – прямое следствие бубонной чумы или «Черной смерти», унесшей в могилу чуть ли не половину населения тогдашней Европы.

Эпидемия той же чумы в Великом Новгороде в 1417-1420 годы и спровоцированное отчасти этой же чумой новгородское восстание 1418 года.

Мы помним про Великий голод и эпидемию холеры накануне Смутного времени в московском царстве, про восстание Хлопка на юге Руси, сопутствовавшему эпидемии.

Английская революция была неразлучна с вспышками брюшного тифа и малярии. Именно от рокового сочетания этих двух напастей, как ныне считается, скончался и сам вождь индепендентов и глава революционной армии - Оливер Кромвель.

Прологом к Крестьянской войне Степана Разина 1670-71 гг. считается в том числе Моровая язва (та же чума), которая беспощадно прошлась по России. Правда, сама эпидемия отутюжила страну за полтора десятилетия до крестьянской войны, но семена вражды к власть имущим посеяла.

А потом, столетие спустя, случился страшный чумной бунт 1771 года в Москве, а после него на волне утихающей пандемии вспыхнула крестьянская война Емельяна Пугачева.

Холерные бунты – от Севастополя до Москвы – трясли Россию не меньше, чем сама холера в 1830-1831 годы. Тогда же холера прошлась рука об руку вместе с польским восстанием.

Эпидемия холеры 1848 года то опережала, то бежала по следу другой эпидемии - европейских революций. А эпидемия черной оспы 1871 года стала специфическим итогом франко-прусской войны, раздавленной «Парижской коммуны», открывая иную закономерность, которая проявится в XX веке.

Сразу после Первой мировой войны, одновременно с очередной общеевропейской революцией (в России, Германии, Австро-Венгрии, собственно в Венгрии), восстаниями в Китае, Индии, Египте и бесчисленными гражданскими войнами разразился грипп-испанка. По масштабу жертв этот грипп обошел и число жертв мировой войны, и всех революций - 50 миллионов человек. И это, как минимум.

Уже нет сомнений в том, что сейчас, когда мы тщательно моем руки и предусмотрительно закрываемся в карантинах, происходит нечто особенное и с нашим обществом, его политическими конструкциями, интеграциями, привычными свободами и непривычными ограничениями. Масштаб всемирной паники и всеобщей мобилизации явно не соответствует масштабам самой угрозы. Это не «бубонная чума» и не «испанка». Это даже не свирепствующие у нас туберкулез и гепатит. Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу. Стучу по деревянной столешнице. Но очевидно: этому старому, выродившемуся, угрюмому капитализму хватило щелчка по носу, чтобы он затрясся и проявил всю свою уязвимую бесполезность.

Ну а нам самое время призадуматься, наконец, о системе -«преемнике». Иммануил Валерстайн отодвигал эту развилку к середине нынешнего столетия. Он полагал, что наши шансы получить желаемую, иную систему – пятьдесят на пятьдесят. И он же оптимистически резюмировал: «Но пятьдесят на пятьдесят – это много, а отнюдь не мало».

Видите, есть место оптимизму и в эти непривычно-новые, вероломно наступающие времена.

Марк Ткачук