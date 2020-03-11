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Экономика
Зарплату повышают, но инфляция все съедает
11.03.2020

Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличится до 7 тысяч 953 леев. В то же время рост потребительских цен и тарифов на ряд услуг значительно опережает темп роста зарплат.

В 2019 год рост инфляции составил 7,5 %, чего в Молдове не было с 2015 года. За минувшие 12 месяцев цены на продукты питания выросли более, чем на 12 %. В течение прошлого года молочные продукты подорожали почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов - более, чем на 50 процентов, на куриные яйца - более, чем на 35 процентов. 

Практически неизменными остались тарифы на водоснабжение и пользование канализацией, централизованное отопление и природный газ, на большинство медицинских препаратов, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу


 
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