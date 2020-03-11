Михай Магдей: Нужно доплачивать медикам, которые лечат инфицированных

Недостаточные действия правительства в связи с COVID-19 увеличивают недоверие населения и вызывают панику среди граждан, утверждает руководство Экологической партии зеленых. В ходе пресс-конференции в IPN зеленые потребовала от властей создать Центр управления кризисом, в который должно быть привлечено как можно больше специалистов, и чтобы были разработаны и доведены до сведения граждан в срочном порядке несколько возможных сценариев развития ситуации.

Председатель национального совета Экологической партии зеленых Андрей Думбрэвяну заявил, что правительство упустило из-под контроля миграцию людей, прибывших из пострадавших регионов, и что между правительственными структурами нет сотрудничества: Пограничной полицией, санитарными службами и службами общественного здоровья.

Бывший министр здравоохранения Михай Магдей отметил, что власти должны в первую очередь заботиться о защите медицинских работников, подвергающихся опасности заражения. Они должны быть защищены специальной одеждой. Кроме того необходимо оценить реальное количество зараженных людей. По его мнению, было бы полезно, чтобы правительство внесло законодательные изменения, чтобы дополнительно платить медицинскому персоналу, участвующему в лечении инфицированных больных.

Михай Магдей добавил, что необходима эффективная система оповещения, а также специалисты, готовые принять участие в ликвидации последствий. Бывший министр здравоохранения считает, что министерство здравоохранения поздно отреагировало на распространение коронавируса: нужно было принять меры тогда, когда было объявлено о первом случае в Китае.

Члены Экологической партии зеленых обращают внимание правительства на необходимость эффективного управления проблемами, связанными с коронавирусом. Партия оставляет за собой право требовать отставки правительства в случае, если „продолжится этот безответственный подход”.