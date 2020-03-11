В Молдове закроют все детские сады, школы, колледжи и университеты. Пока лишь на две недели

Министерство образования, культуры и исследований приняло решение закрыть на две недели все детские сады, школы, колледжи и университеты в стране. Приказ подписал профильный министр Корнелиу Попович.

Учебные заведения закроют на карантин с 11 по 23 марта.

Тем же приказом вводится запрет до 1 апреля проводить массовые мероприятия — спектакли, концерты и собрания, в которых участвует больше 50 человек.

Ранее о закрытии школ и детских садов объявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Позднее к ним добавились высшие и средне-специальные учебные заведения, государственные и частные.

По её словам, за последнее время, в нашей стране выявлено еще два случая заболевания. Речь идет о мужчине и женщине, которые прибыли в Молдову из Италии, 1 марта и 26 февраля. Им около 60 лет и их госпитализировали в инфекционную больницу Тома Чорбэ.

В субботу в Молдове зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Болезнь выявили у 48-летней женщины, которая прилетела рейсом Милан-Кишинев. В данный момент она находится в отделении интенсивной терапии Републиканской клинической больницы, в изолированном боксе, под наблюдением медиков. В больницу она поступила в тяжелом состоянии, но за последние дни состояние пациентки улучшилось.