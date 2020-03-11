Новый поворот от евро и доллара: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 11 марта. Молдавский «лев» в ударе — нацвалюта укрепится практически ко всем основным игрокам.

Больше остальных просядет евро, который за сутки подешевеет на сразу на 15 банов и будет торговаться по 19,7153 лея.

Доллар уступит, но не так резво, как его тяжеловесный собрат. В среду «американец» закрепится на уровне 17,352 лея, что на четыре бана меньше днем ранее.

За 2019 год «американец» совсем немного подорожал по отношению к молдавскому «льву». А вот «европеец» несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процента. В январе 2020-го «тяжеловесы» начали напирать — «зеленый» прибавил 50 с лишним банов, а евро — 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро — на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 11 марта в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,6836 лея. На три бана просядет румынский лей, который снизится до 4,0924 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль отыграет один бан и будет торговаться по 0,2443.