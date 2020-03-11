ФОТО! Предновогодняя суета в кишиневских магазинах: сметают даже гречку

Мы призываем, в первую очередь, не поддаваться панике и соблюдать спокойствие! В кишиневских магазинах вечером во вторник выстроились очереди за продуктами. Что является причиной такого повышенного спроса - неизвестно.

"Зачем вам столько?" - поинтересовался корреспондент "Комсомолки" у одного из покупателей.

"Жена позвонила - сказала накупить продуктов, вот я тут. Придется в очереди помаяться", - признался мужчина.

Люди раскупают гречку, консервы и макароны, а также товары первой необходимости.

Больше всего скопление народа у отделов с крупами и консервами.

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