Ион Кику: если вам плевать на себя, подумайте о своих детях

Еще у троих граждан подозревают наличие коронавируса. Об этом стало известно из публикации премьер-министра на личной странице в соцсетях.

- Это про нас (премьер указал на фото истеричной скупки продуктов в магазинах).

И, между делом, ночью в инфекционную больницу им. Т. Чорбэ были госпитализированы молодая мать с двумя детьми… съездившие на шоппинг в Верону в Италии. У одного из детей есть серьезные проблемы с сердцем уже долгие годы. Ждем результаты тестов на коронавирус.

Призываю граждан к ответственности и осознанию угрозы для их здоровья и жизни. Если вам плевать на себя, подумайте хотя бы о своих детях.В 09:00 Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну предоставит свежую информацию. Доброго дня, - написал премьер.

Автор: Михаил Генчу