«Большие пенсии в Молдове у тех, кто обворовал эту страну!»

В отношении простых молдавских пенсионеров происходит настоящий геноцид.

Статья «Откровения кишиневской пенсионерки: «На 80-летний юбилей я спряталась дома и отключила телефон - у меня даже куска хлеба не было!», опубликованная в «Комсомолке», вызвала бурю откликов и комментариев, самые интересные их которых мы и публикуем.

Вова:

«Наши депутаты повысили зарплату на 4000 леев на каждого, а если 4000 леев умножить на 100 депутатов - это 400.000 леев! Их можно добавить пенсионерам по 1000 всего. Но те депутаты не желают расстаться с деньгами, а зарплата у них сейчас с надбавками 30.000 леев. ПСРМ предложила урезание зарплаты, но нет, у нас Блок ACUM, Плахотнюк-Канду! Это так за народ беспокоятся эти недоумки!»

Оля:

«У нас большие пенсии у тех, кто обворовывал эту страну 30 лет, у их родственников, кумовьев. А те, кто строил эту страну, живут в нищете с пенсией в 700 леев. Это не страна, а кормушка для депутатов, которых мы и избираем. Ни стыда, ни совести!»

Елена:

«Как можно помочь этой старушке, есть ее координаты? Напишите в фэйсбуке на вашей странице. Спасибо!»

«А сколько таких Валентин Степановн в Молдавии? Печально...»

Ируся Китайгородская:

«Комсомольская правда, так какого чёрта, Вы это публикуете только тут?! А не письмом в Правительство и т.д! Вы же СМИ, донесите эту информацию до верхушки, какая бы она там не была, а не публикуйте просто так! Подключите соцпомощь! То что позор ее родным , если таковы имеются, это само собой! Придайте как-то огласку, это в ваших силах!»

Dmitrii Ovseannicov:

«Все печально, непонятно зачем разрушили СССР с его бесплатной и сравнительно неплохой медициной. Я живу в Канаде и здесь, как и в СССР, хорошая бесплатная медицина, много элементов социализма, так что даже очень похоже на Советский Союз. У моей коллеги нашли рак легких 3 степени. За один курс 6 недель на самом современном аппарате лазером убили эту опухоль. Дают очень дорогое лекарство для профилактики. Все бесплатно. На приеме у семейного врача доктор позвонила в госпиталь в Бостоне, чтобы получить второе мнение, анализы послала мэйлом и через полчаса пришёл ответ. Все с улыбками и доброжелательностью. Бесплатно».

Elena Serafimchuk:

«Бедные старики и просто больные бедные люди, у них даже нет сил выходить на протесты, они молятся просто утром проснуться и встать с постели. А кто-то молится, чтобы быстрее уйти в мир иной. Неважно им, какой язык, кто имеет больше, чем они, им бы просто прожить этот день. Пусть всё вернётся бумерангом, к тем, кто мог бы помочь, мог бы перевернуть всю страну, чтобы улучшить положение этих несчастных. Мы собственными руками сажаем их на троны, но всё время не тех людей. Сколько царей у нас было, а положение не меняется»

Corneliu Sartorius:

«А кто, по-вашему, должен был построить такое общество и такую экономику, где человек мог бы себе сам обеспечить приличную и длинную старость? Местные вам не нравятся, румыны тоже плохие, но вы-то, «белые люди», приехали по распределению строить «цивилизацию». А построили что? Общество, где накопить на старость было невозможно потому что инфляции и деноминации съедали все, а зарплаты были не платой за труд, а пособием для холопов и пушечного мяса. Ну и результат налицо, не пощадил и самих «колонизаторов».

зина михайлова:

«Я знала очень хорошую, добрую бабулю. Она просила возле Жемени. Так на эти деньги она содержала дочку и внучку. И что? Сама умерла. А эти наследница ничего не умеют. Только клюв открывать».

Ада Светлова:

«Люди добрые! Это просто геноцид на новом уровне!»

ЛЕОНИД РЯБКОВ