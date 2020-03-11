Мужчина нашел в кровати новорожденного зверька. И вот кто из него вырос

Молодая мама оставила детеныша людям, а сама скрылась в неизвестном направлении. Но помощь пришла, и теперь в доме его спасителей живет очень необычный питомец.

Эта история началась в 2017 году, когда житель Нью-Йорка обнаружил в своей кровати гнездо с двумя розовыми зародышами. Чтобы разобраться с ситуацией, он пригласил специалистов по дикой природе Кристину и Майкла, который узнали в малышах детенышей белки.

Гнездо их мамы, по всей видимости, было разрушено в результате строительных работ. И беременная белка не придумала ничего иного, как залезть в незнакомую квартиру на 10 этаже и родить малышей на подушке, а затем скрыться в неизвестном направлении.

Один из бельчат вскоре умер, а другого — ее назвали Дюймовочка — попытались выкормить Кристина и Майкл. Как это сделать, не знал никто — белка казалась слишком крошечной и хрупкой. А молодая мама, несмотря на все надежды новых «родителей» Дюймовочки, за малышом так и не вернулась.

Белочка с аппетитом ела молоко из детского дозатора для приема лекарств и быстро набирала вес. Но Кристина и Майкл понимали, что не смогут выпустить ее в дикую природу — у Дюймовочки просто не было шансов там выжить. Все, что супруги могли предложить ей, — это теплый дом и жизнь в качестве домашнего питомца.

Восточной серой белке уже исполнилось два года, и она совершенно не похожа на своих сородичей. Дюймовочка предпочитает ходить и сидеть, а не бегать и прыгать. Ее совершенно не интересуют другие белки, которые скачут по деревьям за окном. Более того, она их боится!

«Мы не знаем, кем она себя считает, но явно не белкой», — говорят ее хозяева. Пушистый зверек с удовольствием уплетает авокадо, рукколу, шпинат, сладкий горошек и помидоры. Согласитесь, это не совсем типичный рацион для белки!