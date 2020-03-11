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Думбрэвяну: У 22 человек, в том числе 6 детей, подозревают коронавирус
11.03.2020

В настоящее время в Республике Молдова официально зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, а еще 22 человека находятся в двух муниципальных больницах с подозрением на COVID-19.

Речь идет о 14 взрослых, госпитализированных в больницу им. Тома Чорбэ, а еще 8 человек, две матери и шестеро детей, госпитализированы в детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний, сообщает agora.md

Данные были представлены министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну на сегодняшнем брифинге для прессы.

Министр также сослалась на случай матери с тремя детьми, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус после поездки на шопинг в Италию. Чиновник попросила граждан воздержаться от поездок в зоны риска, если нет срочной необходимости.

У всех пациентов с подозрением на COVID-19 были взяты анализы, о результатах сообщат на брифинге в 16:00.


 
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